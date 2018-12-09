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محافظات

افتتاح ميدان أفريقيا وجدارية الأهرامات في شرم الشيخ

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:08 ص
صدى البلد
ايمن محمد
افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنميه المحليه، يرافقهما اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والمستشارين والنائب محمد المسعود، ورئيس غرفة الشركات السياحيه حسام الشاعر، وممثلي الجهاز التنفيذي، جدارية ونافورة الأهرامات، وميدان أفريقيا.

وشاركت فرقة التلقائين بقصر ثقافة طور سيناء، في افتتاح ميدان أفريقيا بشارع السلام، الذي أقيم بمناسبة إنطلاق فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018.

ويمثل الميدان دول أفريقيا يشتمل على تماثيل لبعض الحيوانات التي تشتهر بها دول أفريقيا، وخارطة لأفريقيا، وأعلام للدول الأفريقيه، وبحيرات صناعيه، ومقاعد للجمهور وباركينج، ومساحات خضراء، وتم إنشاء الميدان بالجهود الذاتيه للمحافظة بدون تكليف الدولة .
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