كرة نار تسقط فوق مذيع باكستاني على الهواء.. فيديو

بينما كان المذيع الباكستاني يجري اتصالا مصورا مع ضيفه حول حدود البلاد، سمع صوت فرقعة تبعه ظهور شخص يجري أمام الكاميرا، وظهرت بشكل مفاجئ كرة من اللهب تسقط فوقه ليقفز من فوق كرسيه مفزوعا ويترك "الكادر" خاليا.



وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، بدا الضيف، وهو سفير بكستاني سابق، غير مدرك لما حل بالمذيع الذي كان يحاوره ما أضفى مزيدا من الطرافة على الموقف.



وأضافت أن القناة لم توضح سبب الضوضاء التي حدثت في الاستوديو، ولا ركض الشخص، فضلا عن كرة النار التي سقطت على المذيع.



