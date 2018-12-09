خالد صلاح: مصر تؤكد مصداقيتها تجاه إفريقيا فى عهد الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، السبت، إن مصر تؤكد مصداقيتها تجاه القارة الإفريقية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف صلاح، عبر حسابه بموقع تويتر: "نوايانا نحو بلدان القارة جادة وحقيقية وأكثر تنظيما وثباتا من أي عصر مضى وما يحدث فى شرم الشيخ يؤكد هذا النهج، لم تعد علاقاتنا حبيسة الشعارات الجوفاء بل صارت واقعا ملموسا لكل شعوب أفريقيا" ، واختتم تغريدته بجملة: "خير الكلام ما صدقه العمل".



يذكر أن الرئيس السيسي شارك بجلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" ضمن فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" في يومه الأول المنعقد بمدينة شرم الشيخ.



وعقب دخول الرئيس السيسي قاعة الجلسة بصحبة عدد من رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة، قوبل بتصفيق حار من قبل الحضور، فيما حيا الرئيس الحضور ودعاهم للجلوس.



وحضر الجلسة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء في الشئون الاقتصادية والإفريقية، وعدد من الشباب في القارة السمراء.



وانطلقت فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" في وقت سابق السبت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.











