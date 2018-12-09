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رياضة

الاختبار الطبي يحسم موقف عبدالله جمعة اليوم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:46 ص
صدى البلد
ملك موسي
يحسم الاختبار الطبي موقف عبد الله جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد خلال مران اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. 

وتحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب بالمباراة المقبلة أمام القطن التشادي في ذهاب دور 32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية ويعتمد السويسرى جروس المدير الفنى للفريق الأبيض على عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر بالمباريات الأخيرة إلا أن تعرّضه لشد فى العضلة الخلفية يهدد تواجده فى المباراة المقبلة.

وتحدد الأشعة التى خضع لها للاعب مدى إمكانية تجهيزه للمواجهة من عدمه، وموقفه على هامش مران اليوم بعد ما حصل الفريق اليوم على راحة سلبية أمس ، وحال تأكد غيابه سيعيد جروس، بهاء مجدى، لقيادة الجبهة اليسرى فى المواجهة المقبلة.
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