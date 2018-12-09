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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للقطن التشادى

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:46 ص
صدى البلد
ملك موسي
يستانف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني تدريباته اليوم الاحد بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء.

ويستعد الفريق الابيض لمواجهة القطن التشادى في ذهاب دور 32 للبطوله الكونفداليه الافريقيه المقرر اقامتها يوم السبت المقبل بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ومنح الجهاز الفني للفريق الابيض منح اللاعبين راحة امس السبت، علي ان يستانف الفريق تدريباته عصر اليوم.
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