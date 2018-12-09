سقوط جرحى من الصحفيين برصاص الشرطة الفرنسية

أصيب عدد من الصحفيين خلال تظاهرات السترات الصفراء في شارع الشانزلزيه بوسط العاصمة الفرنسية باريس من قبل رجال الشرطة.



وبحسب "روسيا اليوم"، قالت صحيفة "لوبارزيان" إن صحفيين اثنين يعملان لديها أصيبا خلال احتجاجات السبت، برصاص الشرطة من نوعية "فلاش باول" وهو سلاح غير قاتل، وإن الأول أصيب في رقبته والثاني في ركبته.



وقال أحد الاثنين: "لقد غضبت جدا، وخلعت كل أجهزة الحماية التي كنت أضعها وتوجهت نحو الشرطي الذي أصابني لكي أقول له إنه أصابني من الخلف من مسافة قريبة، أعتقد أنّه خشي أن يكون قد قتلني لأنني سقطت أرضا خلال ثوان. وقال لي أنا آسف كنت أستهدف شخصًا آخر".



وأضافت أن صحفيين آخرين أصيبوا بالرصاص نفسه خلال التظاهرات، حيث قال صحفي في الوكالة الإذاعية "آيه 2 بي أر أل"، إن شرطيا أصابه برغم أن شارته الصحفية كانت ظاهرة، فيما أكد مراسلون آخرون تعرضهم لاعتداءات من قبل مخربين ومتظاهرين خلال التحرك الرابع لمحتجي "السترات الصفراء" والذي شهد اشتباكات وأعمال عنف في نقاط عدة من باريس.



وكتبت فيروتيك دو فيجوري، وهي مصورة حربية نالت هذا العام جائزة مهرجان "فيزا" للصور الصحفية أن قوات الأمن سرقوا لها خوذا وأقنعة واقية بعد إصابتها بالغاز المسيل للدموع.