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منوعات

إف بي آي اعتقلته بالجرم المشهود.. فضيحة ضابط كبير في الجيش الأمريكي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
محمد علي
في فضيحة مدوية تحدثت عنها صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية، قال مكتب التحقيقات الفدرالي ، إنه ألقي القبض على لفتنانت كولونيل في سلاح الجو الأمريكي بتهمة محاولة لقاء فتاة أقل من 20 سنة في أحد الفنادق بعد تحدث الاثنان على الانترنت، وهو ما يعتبر غير مشروعًا في أمريكا.

وأفادت صحيفة "أتلانتا جورنال" في تقرير بأن اللفتنانت كولونيل ويلي نيوسون ، البالغ من العمر 47 عامًا ، اعتقل في فندق ماريتا بتهمة استغلال الأطفال.

وتقول السلطات إنها دبرت حملة لإعتقال نيوسن عبر خداعه، حيث لم تكن من يحادثها نيوسن في الحقيقة إلا ضابطة متخفية.

وتقول ديزيري بامبا المتحدثة باسم وزارة الدفاع في جورجيا الأمريكية إن نيوسون كان ضمن طاقم قيادة الحرس الوطني الجوين ولجرمه الكبير، تم اعتقاله في انتظار المحاكمة.

وأشارت صحيفة الواشنطن تايمز إلى أن الضابطة طالبته بالتوقف عن مراسلتها، لكنه كان يصر على الحديث معها وهو ما دفعها إلى السعي لأن يتم القبض عليه.
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