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أكثر مطارات العالم ازدحاما في أعياد الميلاد.. مفاجأة غير متوقعة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:06 ص
صدى البلد
محمد علي
كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، عن أكثر مطارات العالم إزدحامًا مع اقتراب أعياد الميلاد في العالم، وقالت إن أكثرها إزدحامًا يخرج عن كل متوقع.

وجاء المطار الدولي للعاصمة الصينية بكين في الفترة التي تسبق عيد الميلاد كأكثر مطارات العالم ازدحامًا خلال هذه الفترة.

ووفقًا لدراسة جديدة ، سيكون هناك ما يصل إلى 1.69 مليون مسافر مغادرين ومقيمين في الفترة ما بين 21 ديسمبر و 25 ديسمبر - من إجمالي 69،330،024 في جميع أنحاء العالم.

وكشف البحث أيضا أن المطارين الثاني والثالث الأكثر ازدحاما في العالم استنادا إلى أرقام المسافرين هما مطار دبي الدولي ومطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ، في حين أتى مطار هيثرو في لندن في المركز الحادي عشر.

ويستند الترتيب إلى عدد المقاعد المحجوزة على الطائرات المغادرة والقادمة.

ومن المقرر أن يكون مطار طوكيو في اليابان رابع أكثر المطارات ازدحاما في عيد الميلاد ، حيث سيصل عدد المسافرين المغادرين والقادمين إلى 1،445،600.
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