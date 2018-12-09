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منوعات

شاهد.. ماذا فعل داعش الإرهابي بمدارس الموصل

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:19 ص
صدى البلد
محمد علي
كانت مدينة الموصل العراقية مسرحًا لواحد من اعنف الحروب التي دارت لتحرير المدينة من قبضة أخطر التنظيمات الإرهابية واكثرها بشاعة ودموية وهو تنظيم داعش الذي تم دحره بعد قتال شرس.

قالت صحيفة فويس أوف أمريكا، إن القوات العراقية خاضت معركة مع التنظيم الإرهابي لإستعادة السيطرة على المدينة، وهو ما جعل اجزاء كبيرة من المدينة مدمرة بالكامل أو جزئيًا.

وذكرت الصحيفة إن العديد من المباني ، بما في ذلك المدارس ، تضررت بشدة في غرب الموصل.

وكشفت الصحفة عن رقم صادم لما تم تدميره من مدارس، حيث وصل عدد المدارس المدمرة إلى نحو 84 مدرسة.

ونشرت الصحيفة صورًا مروعة للدمار في المدارس حيث كانت أجزاء منها مدمرة بشدة، والطلبة الصغار يتقافزون ويحاولون اللعب في المكان متجاوزين بروح الطفولة الدمار المرعب.

وفي ظل هذا الدمار، واصل المعلمون دروسهم للطلبة الصغار ولكن على الأرض إذ لم يكن هناك أي طاولات أو كراسي يجلسون عليها.
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