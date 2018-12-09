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الطبيعة تنادي أهلها في سيناء.. رحلات خلوية شبابية للاستمتاع بنقاء البيئة.. ومصدر جذب لهواة الطيور المهاجرة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
أحمد صالح
تمتلك محافظة شمال سيناء العديد من الأماكن الطبيعية التي تؤهلها لان تكون مناطق جذب سياحي لهواة مشاهدة الطيور وصيد الاسماك وسياحة السفاري والسياحة البيئية وغيرها.

واختارت مجموعة من الشباب مكان لها، علي ساحل البحر المتوسط لقضاء اوقات ممتعة واستثمار خبراتهم في التعامل مع عناصر الطبيعة وتوفير وجبات الطعام من خيرات البحر او الطيور المهاجرة الي منطقة الزرانيق او استخدام الاكلات الدارجة في سيناء.

اعتاد رفعت يوسف ابو عطوة القيام برحلات الي مختلف مناطق سيناء شمالها وجنوبها للتعرف علي مقومات الطبيعة والاستمتاع بها دون ان يتحمل تكاليف عالية ومعه مجموعة من اصدقاءه، حيث يتم اصطياد انواع متفردة من الاسماك من البحر الاحمر والبحر المتوسط، ويشعر بالمتعة ويجدد نشاطه قبل ان يعود الي مقر عمله مرة اخري بالعريش.

يقول ان الأجانب ينفقون الاف الجنيهات من اجل الاستمتاع بالطبيعة المتوفرة في شبه جزيرة سيناء ونحن لسنا اقل منهم فنحن سنعيش مرة واحدة، واضاف انه يوفر وجبات الاسماك في كل رحلة باستخدام خبرته في الصيد لياتي بانواع الاسماك المختلفة والمتعددة كي يعدها هو واصدقاءه ويجد فيها متعة السفر والاستمتاع بجو الطبيعة وجمالها .

يقول ناصر العزازي مدير مركز شباب العريش انه بعد فترة عمل طويلة كان عليه ان يخرج مع اصدقاء له برحلة علي شاطيء البحر وحتي يشعر بقيمة الرحلة، استغل هوايته في صيد اسماك البوري الذي يعد من افضل الاسماك الفاخرة التي تنتجها بحيرة البردويل الي جانب اسماك الدنيس وموسي والقاروض واللوت وغيرها والتي تاخذ طريقها للتصدير الي دول الاتحاد الاوربي.

وأضاف جود عبد الجيد انه اعتاد علي الرحلات الخلوية للاستمتاع بالطبيعة وعناصرها التي لايوجد لها مثيل في العالم وانه لولا الظروف التي تعيشها المنطقة لكانت منطقة جذب سياحي عالمي، خاصة ان سيناء تتمتع بوصول الطيور المهاجرة اليها في هذه الاوقت من كل عام.

وقال: "نستمتع بمشاهدة أسراب الطيور في السماء في طريق هجرتها الي محمية الزرانيق وهي تشكل خطوط سير لها في السماء بألوانها المتعددة وتتجمع معا في مكان واحد لقضاء قسط من الراحة، واضاف انه لم يحرم نفسه مع اصدقاءه بصيد عدد من هذه الطيور والتي وقعت بالفعل في شباك الصيد المنتشرة علي الشاطيء خاصة طائر السمان والمرعي والعصافير وكذلك البط الشرشير.

وقال المهندس سامي الهواري ريس جمعية كنوز البردويل نحن نعيش وسط الطبيعة بما تحتويها من رمال ومياه البحر والبحيرة والطيور المهاجرة والاسماك الفاخرة والزراعات المتنوعة وقال ان اعداد وجبات الطعام تكون اولا باول طازجة دون حفظ في الثلاجات, وعملية الطهي تكون علي نار الحطب , ومن هنا تجد اللذه في الطعم والمذاق ,حيث نجد المتعة الحقيقية في الحياة ونبتعد بذلك عن الروتين اليومي لسكان المدن والكل يقوم بنفس العمل، خاصة عقب العودة من العمل.

وأضاف: نستثمر اوقات الفراغ بالعمل والمشاركة في الانتاج بطرق مباشرة وغير مباشرة.. الاجانب يدفعون مبالغ كبيرة من اجل الوصول الي مثل هذه الاماكن حيث يوجد ملايين من هواة مشاهدة الطيور في العالم منها انجتلرا فقد يوجد بها نحو 4 ملايين.

وأشار إلى أن المحافظة أعدت بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة مشروعا قبل عام 2010 لتهيئة المنطقة لتنشيط السياحة البيئية وخاص هواة مشاهدة الطيور لولا الاحداث التي شهدتها مصر عقب ثورة 2011.

واضاف ان الشباب في المنطقة اعتاد علي ان يشترك في البرامج التدريبية لاكتساب مهنة تساعده علي أعباء الحياة وتوفير دخل لاسرته، وامامه عدة مهن خاصة الصيد في البحيرة او صناعة المراكب او اصلاح شباك الصيد وكذلك العمل في مهنة الزراعة.

وجبات سيناوية
وقال هاني عبده من العريش إنه يشارك اصدقاءه في هذه الرحلات في العام اكثر من 4 مرات، قائلا: نجهز وجبة اللصيمة وهي الاكله المشهورة في سيناء وفيها جميع المكونات الغذائية المفيدة للجسم والاهم من ذلك هو مشاهدة الاصدقاء ورؤية الاحباب في زيارات ودية غير مكلفة تعتمد علي الاستمتاع بعناصر الطبيعة الخلابة التي تتمتيز بها شمال سيناء وهي بحاجة الي تطوير حتي تكون اماكن جذب سياحي خاصة مع وجود مناطق اثرية قريبة من المنطقة، مثل الفرما وهي تمثل المحطة الرئيسية لرحلة العائلة المقدسة الي مصر في الذهاب والعودة الي فلسطين.
الطبيعة تنادي أهلها في سيناء.. رحلات خلوية شبابية للاستمتاع بنقاء البيئة.. ومصدر جذب لهواة الطيور المهاجرة
الطبيعة تنادي أهلها في سيناء.. رحلات خلوية شبابية للاستمتاع بنقاء البيئة.. ومصدر جذب لهواة الطيور المهاجرة
الطبيعة تنادي أهلها في سيناء.. رحلات خلوية شبابية للاستمتاع بنقاء البيئة.. ومصدر جذب لهواة الطيور المهاجرة
الطبيعة تنادي أهلها في سيناء.. رحلات خلوية شبابية للاستمتاع بنقاء البيئة.. ومصدر جذب لهواة الطيور المهاجرة
الطبيعة تنادي أهلها في سيناء.. رحلات خلوية شبابية للاستمتاع بنقاء البيئة.. ومصدر جذب لهواة الطيور المهاجرة
الطبيعة تنادي أهلها في سيناء.. رحلات خلوية شبابية للاستمتاع بنقاء البيئة.. ومصدر جذب لهواة الطيور المهاجرة
الطبيعة تنادي أهلها في سيناء.. رحلات خلوية شبابية للاستمتاع بنقاء البيئة.. ومصدر جذب لهواة الطيور المهاجرة
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