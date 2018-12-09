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حوادث

ضبط 16 تذكرة هيروين بحوزة تشكيل عصابي قبل ترويجها بالبحيرة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:49 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث، وبمشاركة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور من ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات مكون من عاطلين وبحوزتهم 16 تذكرة هيروين.

وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كل من: محمود م ص، 24 سنة، عاطل ومقيم إفلاقة بدمنهور، أيمن ا ف، 26 سنة، عاطل ومقيم سيدى عمر بقسم دمنهور بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة  متخذين من مدينة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزة الأول ( 16 ) تذكرة هيروين تزن حوالى ( 16 ) جراما، مبلغ 360 جنيها، هاتف محمول وبحوزة الثاني ( 14 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 65 ) جراما، مبلغ 400 جنيه، هاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط "بقصد الاتجار" والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض "بقصد الدفاع"، وتحرر المحضر اللازم جنايات قسم دمنهور،  وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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