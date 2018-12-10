وزير الزراعة أمام مجلس النواب.. اليوم

تستمع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة محمد كمال مرعى، إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة.





وبحسب بيان، يحضر الاجتماع الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



