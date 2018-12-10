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برلمان

وزير الزراعة أمام مجلس النواب.. اليوم

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
تستمع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة محمد كمال مرعى، إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة. 

وبحسب بيان، يحضر الاجتماع الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

كما تستمع اللجنة خلال اجتماعها صباح غدا الثلاثاء إلى الدكتورة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، الوقوف على الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وبحضور بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
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