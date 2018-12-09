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برلمان

طلب إحاطة لوزيري المالية والتنمية المحلية بشأن تسهيل الاستيلاء على المال العام

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:43 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن وجود خلل إدارى ومالى يتسبب فى تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقال "فؤاد" فى نص الإحاطة إنه ظهرت مؤخرًا العديد من قضايا الفساد والرشوة فى عشرات الجهات الحكومية، موضحًا أنها تمثلت فى استيلاء على أموال عامة دون وجه حق، وإسناد عمليات وهمية بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وقبول هدايا رشوة وغيرها من قضايا التعدى على الأموال العامة.

وأضاف "فؤاد"، أنه من أبرز هذه الوقائع واقعة محافظ المنوفية وقيامه باستيلاء على مبلغ 27 مليون جنيه من أموال المحافظة، وإسناد 4 عمليات بالأمر المباشر لتطوير المحافظة بلغت قيمة أعمالهم 92 مليون جنيه، بينما القيمة الفعلية لا تتجاوز 12 مليون جنيه، إلى جانب الرشاوى وغيرها من الوقائع، لافتًا إلى أنه مازال حتى الآن أثناء التحقيقات والمحاكمات تظهر لنا الملفات التى تضاف إلى وقائع الفساد الخاصة به. 

وأكد "فؤاد"، على وجود قصور شديد وخلل رقابى أدى إلى تسهيل القيام بهذه الوقائع، ووجود مناخ عام يسمح بهذا القدر من الجرائم والاعتداء على المال العام، مضيفًا أن هذا القصور تجسد فى قيام موظف عام بكل هذه الجرائم والإنتهاكات.

وأوضح "فؤاد"، أنه يلزم الوقوف على أسباب هذا الخلل ومواجهته للحد من الوقائع التى تمثل تعديا سافرا على أموال الدولة، وتشير إلى مدى خطورة الموقف العام الذى يسهل لعديد من موظفى الجهاز الإدارى هذا التعدى.

وطالب "فؤاد"، بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لتلافى حدوث هذه الأمور مرة أخرى، ومعالجة هذا الخلل الإدارى ووضع قواعد للحد من هذه الجرائم، لافتًا إلى أهمية البت فى طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
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