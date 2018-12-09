هزاع بن ثابت: مبارك للأم الإماراتية هذه الخطوة الرائدة في تمكين المرأة

رحب هزاع بن ثابت هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإعلان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بتخصيص 50% من المقاعد داخل المجلس الوطني الاتحادي للمرأة الإماراتية.وكتب هزاع عبر حسابه الشخصى على تويتر: "قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، يجسد حكمة القيادة الإماراتية في تعزيز مشاركة المرأة وترسيخها في المجتمع.. مبارك للأم الإماراتية هذه الخطوة الرائدة في تمكين المرأة، ومبارك لكل امرأة إماراتية ولنا جميعًا هذا الإنجاز الجديد".وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتبارًا من الدورة القادمة في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية.

قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي،يجسد حكمة القيادة الإماراتية في تعزيز مشاركة المرأة وترسيخها في المجتمع. مبارك لأم الإمارات هذه الخطوة الرائدة في تمكين المرأة، ومبارك لكل امرأة إماراتية ولنا جميعاً هذا الإنجاز الجديد