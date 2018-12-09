ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

هزاع بن ثابت: مبارك للأم الإماراتية هذه الخطوة الرائدة في تمكين المرأة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
منار نور
رحب هزاع بن ثابت هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإعلان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بتخصيص 50% من المقاعد داخل المجلس الوطني الاتحادي للمرأة الإماراتية.

وكتب هزاع عبر حسابه الشخصى على تويتر: "قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، يجسد حكمة القيادة الإماراتية في تعزيز مشاركة المرأة وترسيخها في المجتمع.. مبارك للأم الإماراتية هذه الخطوة الرائدة في تمكين المرأة، ومبارك لكل امرأة إماراتية ولنا جميعًا هذا الإنجاز الجديد".

وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتبارًا من الدورة القادمة في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية.

قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي،يجسد حكمة القيادة الإماراتية في تعزيز مشاركة المرأة وترسيخها في المجتمع. مبارك لأم الإمارات هذه الخطوة الرائدة في تمكين المرأة، ومبارك لكل امرأة إماراتية ولنا جميعاً هذا الإنجاز الجديد

— هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) December 8, 2018
loading...

ترشيحاتنا

يوسف يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

4.5 مليار دولار إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية خلال 10 أشهر

هل هي ميركل الثانية؟.. نبذة عن أنجريت كرامب خليفة المستشارة الألمانية في الحزب المسيحي بألمانيا

رمضان السيد: لاعبو سيراميكا كليوباترا يستحقون الدوري الممتاز

اليوم.. مواجهة نارية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز على كأس ليبرتادوريس

عائلة مجرمة جدا.. 200 عملية سطو في سنة والأحكام صادمة

الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية.. فيديو

تعرف على تفاصيل موافقة التموين لصرف الدعم لآلاف المستبعدين

الرئيس السيسي يشهد الافتتاح الرسمي لمنتدى أفريقيا 2018

اسعار الذهب اليوم الاحد 9- 12 - 2018 .. جرام 21 بـ622 جنيها

هاني شاكر يتجول في شوارع المغرب.. صور

وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد منتدى أفريقيا 2018.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء سابقة ومتخصصة في التجارة الدولية.. 5 معلومات عن فانيسا ليون ملكة جمال العالم2018

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

فيديو

رئيس النجير: إزالة الحواجز الجمركية ستسهل التبادل التجاري بين دول أفريقيا
الرئيس السيسي: ندعو المستثمرين من داخل القارة وخارجها إلى استثمار الفرص المتاحة في الدول الإفريقية
السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب وتمكين المرأة الأفريقية اقتصادياً
الرئيس السيسي: برنامج عصري للإصلاح الاقتصادي في دول القارة الإفريقية
الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟