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حوادث

بلاغ يتهم 3 أشخاص بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من 8 مواطنين بسوهاج

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
خالد رياض
تلقي قسم مباحث الأموال العامة بسوهاج بلاغا من 8 أشخاص يتهمون فيه 3 آخرين بالاستيلاء منهم على 6 ملايين و290 ألف جنيه بغرض توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.

كان اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية من " طارق ا ع" ،38 عاما رئيس وحدة الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز، ويقيم شارع ترعة باجا دائرة القسم و7 آخرين بتضررهم من كل من "جمال م ع م،" علاء ح ح ح"، "رشا م م ع" ويقيمون بناحية نجع شلبي دائرة مركز سوهاج، لقيامهم بالنصب عليهم والحصول منهم على مبلغ 6 ملايين و290 ألف جنيه للتجارة فـي مجال الإستثمار والتسويق العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفوا بوعودهم. 

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهمين. 
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