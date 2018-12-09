بدء الجلسة الافتتاحية الرسمية لأعمال منتدى أفريقيا 2018

بدأت الجلسة الافتتاحية الرسمية لأعمال منتدى أفريقيا 2018 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة إفريقية مميزة وضيافة مصرية.



ويشارك منتدى شباب العالم 2018 في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018 وذلك من خلال دعوة 100 من رواد الأعمال فى إفريقيا للحضور والمشاركة في يوم شباب رواد الأعمال (YED)، والذى يوفر للشباب الصاعد فى القارة فرصة عرض أفكارهم وسط حضور متنوع من المستثمرين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم عن طريق المشاركة في بعض ورش العمل.



ويهدف منتدى الاستثمار افريقيا 2018 إلى تحفيز الاستثمار فى القارة الإفريقية، ويعقد هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019.

