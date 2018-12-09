أفريكا نيوز: قادة الأعمال والحكومات في إفريقيا يلتقون بمصر من أجل الشباب

سلط موقع أفريكا نيوز الضوء على الحدث الأهم في القرن الافريقي والذي ينطلق من مصر وهو اجتماع رؤساء الحكومات وقادة الأعمال وصانعي السياسات من جميع أنحاء القارة في شرم الشيخ مصر للمشاركة في مؤتمر إفريقيا 2018.





وأشار الموقع الإخباري الإفريقي إلى أن المناقشات ركزت على فتح الطريق أمام التجارة داخل أفريقيا والنمو الاقتصادي.





وقال تقرير الموقع الافريقي المنشور اليوم الأحد، إن تتمتع القارة بأن بها أكبر نسبة من الشباب في العالم؛ بنسبة 19 في المائة من عدد الشباب حول العالم حسب الأمم المتحدة في أفريقيا وبحلول عام 2030، من المتوقع ان يزيد عدد الشباب في القارة بنسبة 42 في المائة.





ونقل التقرير قول إيمّا واد سميث، المفوضة التجارية لأفريقيا في المملكة المتحدة إن الزيادة السكانية في أفريقيا هي مثيرة ومليئة بالتحديات؛ نظرًا لأنها تتعلق بالتجارة والاستثمار، ومن ثم فهي تمنح فرصة هنا لتحويل هذا الأمر إلى تأثير أكبر تأثير إيجابي للقارة.





وأضافت: الأمر كله يتعلق بخلق الوظائف، كما أن هناك قادة شباب ومبتكرين يعتقدون أن روح المبادرة هي الحل.





وتابعت أن أكثر من 45٪ من السكان الأفارقة من الشباب حتى تتمكن إفريقيا من إحداث التغيير في القارة.





وقال المبدع مؤسس MaishaPay، لاندري نايوجا: يجب على الشباب القيام بروح المبادرة التعاونية المبتكرة.





ووفقا للأمم المتحدة، إذا كانت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستستثمر بحكمة في رأسمالها البشري، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيزيد بمقدار 500 مليار دولار سنويا على مدى الثلاثين عاما المقبلة، ولكن كي يحدث هذا، يلزم اتخاذ إجراء.





ووفقا للتقرير فإنه كمن المرجح أن يكونه لدى أفريقيا سياسة، صحيحة، سوف تمكنها باستغلال امكاناتها من الحصول على كل شيء، حسب رأي رجل الأعمال الافريقي، أيلاميدي آيني باباجايد.



