سفارة إيرلندا: 26 ألف يورو لتمويل المشاريع الصغيرة في مصر

تبحث سفارة أيرلندا في القاهرة عن مقترحات لمشاريع التنمية الاجتماعية الصغيرة لعام 2019 في إطار برنامجها الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة في مصر، الذي يبلغ تمويله السنوي الأقصى 26000 يورو.
ودعت السفارة الايرلندية كل من يريد المشاركة في المسابقة التحقق من معايير جدارة القبول من خلال الرابط الأتي https://tinyurl.com/ydyjftnn.
وذكرت السفارة ان الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 18/12/2018 ، مطالبة كل من يريد المشاركة إرسال المقترحات للإيميل التالي [email protected]
ودعت السفارة الايرلندية كل من يريد المشاركة في المسابقة التحقق من معايير جدارة القبول من خلال الرابط الأتي https://tinyurl.com/ydyjftnn.
وذكرت السفارة ان الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 18/12/2018 ، مطالبة كل من يريد المشاركة إرسال المقترحات للإيميل التالي [email protected]