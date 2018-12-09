20 أسرة بنجوع قفط تطالب بإنقاذها من أسلاك الكهرباء الواقعة فوق منازلهم

تلقى "صدى البلد" شكوى من 20 أسرة يقطنون نجوع "الكولا ومعوض والبارود" بمركز قفط، يتضررون فيها من مرور أسلاك ضغط متوسط فوق منازلهم، تزداد خطورتها فى فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يعرضهم وممتلكاتهم للمخاطر واندلاع الحرائق.



وأشار أحد المتضررين "خير على محمد"، إلى أن التيار قريب جدًا من المنازل، خاصة مع توسع الأهالى فى البناء الرأسى واستخدام بعضهم لمخلفات المحاصيل الزراعية ووضعها فوق أسطح المنازل، كما أنهم لا يملكون منازل بديلة أو تسمح ظروفهم المعيشية بالانتقال إلى أماكن أخرى للسكن فيها.



وطالب أهالى النجوع المذكورة، برفع المعاناة عنهم والقضاء على تخوفهم الدائم من حدوث كوارث بسبب هذه الأسلاك التى تمثل خطرًا كبيرًا عليهم، ورحمة بأطفالهم الصغار.

