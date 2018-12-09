رئيس جامعة المنوفية: جار تجهيز كلية إعلام لبدء الدراسة بها في العام الجديد

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أنه يتم تجهيز كلية الإعلام للحاق بالعام الدراسي الجديد.



وأشار مبارك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أنه يجري تجهيز مباني الكلية من أجل أن تكون علي مستوى يليق بطلبة الكلية حيث تم تجهيز مبني الحاسبات القديم بأن تكون كلية الإعلام.



ولفت إلي أنه فور الانتهاء من الاستعدادات سيتم وضع الكلية ضمن تنسيق الجامعات ولم يتم التجديد عما ستكون هذا العام أو العام المقبل.



وتابع مبارك، أنه تم حصول موافقة الأعلي للجامعات علي اعتماد كلية الإعلام جامعة المنوفية ولكن تنقصها الاستعدادات.