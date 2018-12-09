محامي 3 متهمين في خلية ميكروباص حلوان يتمسك ببراءتهم وبدفاعه السابق

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.





وتمسك في بداية الجلسة، الدفاع الحاضر عن المتهمين الأول والثاني والثالث بأمر الإحالة، بدفوعه السابقة وكافة الإجراءات التي تمت في الجلسات السابقة، وصمم علي طلب البراءة لموكليه.





وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى.





حدثت الواقعة خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتى القاهرة والجيزة من الاول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو الى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لاعضائها لباقى المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.





والمتهمون هم: محمود عبد التواب وأحمد سلامة ومحمد سعداوى ومحمد إبراهيم أبوهيبة وأبو سريع محمود وإبراهيم إسماعيل وعبد الله شكرى ومحمود عبد الله ومحمد ايمن عبد الوهاب وعمر احمد حسنى وخالد احمد محمود وأحمد عدلى لطفى وعلى ليمن ومحمود حسين وحسام الدبن واسامة ابراهيم وحسين بلال واحمد عبد الحميد وعمار محيى الدين وهشام عبد العظيم واسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر احمد سالم ومحمود سعيد على وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق أبو اليزيد وهانى عبد المنعم وأسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل .





وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف أفراد الشرطة المعينين بكمين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعى مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية وشرعوا فى قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.



