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تعليم

محافظ بورسعيد: بناء المواطن يبدأ من المدرسة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:27 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان بناء المواطن يبدأ من المدرسة، مضيفا ان المحافظة تواجه ظاهرة الدروس الخصوصية بكل أجهزتها ويتبقى دور عظيم على كاهل الاسرة لتغيير هذه الثقافة.

وتابع خلال الاجتماع غير العادى للمجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد الذى عقد، اليوم، ان المحافظة تسعى لرفع نسبة حضور الى المدارس، بتفعيل الدور الحقيقي للمدرسة كمحراب للعلم من اجل بناء شخصية الطلاب، مؤكدًا ان الدروس الخصوصية لا تبنى مواطن.

واستطرد محافظ بورسعيد ان الطلاب الذين إلتقى بهم اكدوا ان المعلم يقوم بدوره فى الفصل على أكمل وجه، مطالبًا اولياء الامور بالتعاون مع المدرسة لتعظيم دورها، مضيفا ان الاهتمام بالتعليم هو الاستثمار الحقيقى والاستعداد الامثل لما تقوم به الدولة من خطط للتطوير والتنمية المستدامة.

وفى سياق متصل طالب محافظ بورسعيد العاملين بتعليم بورسعيد المضى قدما على نفس الدرب للوصول الى اعلى معدلات النجاح الذى لن يتحقق بالعمل الفردى انما يتحقق بالعمل فى اطار الكيان والمجموعة.

من جانبه اكد الدكتور نبوى باهى، ان تعليم بورسعيد يسبق باقى المحافظات شكلا ومضمونا وبالارقام والاحصائيات، كما اننا نجحنا فى تكوين صف ثان من القيادات الشابة التى يفخر بها كل بورسعيدى، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد الذى يخصص ٦٠% من وقته لقضية التعليم.
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