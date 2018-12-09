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محافظات

محافظ القليوبية يبحث إنشاء مستودع بوتاجاز بالمحافظة لسد احتياجات المواطنين

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:33 م
محافظ القليوبية يبحث
محافظ القليوبية يبحث إنشاء مستودع بوتاجاز بالمحافظة
إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم، المهندس أحمد عبد المطلب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة بوتاجاسكو وذلك لبحث إنشاء مستودع رئيسي لأنابيب البوتاجاز بالمحافظة لسد إحتياجات المواطنين بقرى المحافظة التي لم يدخل إليها الغاز الطبيعي.

وأعطي المحافظ تعليماته للجهاز التنفيذي بسرعة إيجاد قطعة أرض تصلح لإقامة المستودع والبدء في إنشائه في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين.

كما طالب المحافظ الشركة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة ومديرية التموين لتشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز وتسليمها للمواطنين بالمستودع بالسعر المقرر من رئاسة مجلس الوزراء، كذلك متابعة تسليمها للأهالي من خلال الموزعين وعدم المغالاة في توصيلها للمنازل.
محافظ القليوبية يبحث إنشاء مستودع بوتاجاز بالمحافظة لسد احتياجات المواطنين
محافظ القليوبية يبحث إنشاء مستودع بوتاجاز بالمحافظة لسد احتياجات المواطنين
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