عميد حقوق عين شمس: لا يجب على الإعلام تجاوز سقف مصلحة الوطن

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إنه سيتم تقديم توصيات بالضوابط الأخلاقية والقانونية للإعلام، لكل الجهات المعنية بالإعلام، بداية من مجلس النواب، والمجلس الإعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة العامة للاستعلامات.



وأضاف عبد المؤمن، في تصريحات لـ«صدى البلد» على خلفية مؤتمر الضوابط الأخلاقية والقانونية للإعلام، الذي تنظمه كلية الحقوق، أن الإعلام يحتاج بشكل ضروري إلى تشريع قانوني، مشيرا إلى أننا نتعامل مع نوعين من الإعلام، الرسمي، وغير الرسمي، والذي يتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الإعلام أصبح يحتاج ضبط.



وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه يجب أن يكون سقفنا جميعا مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن من يتجاوز سقف مصلحة الوطن فإن الأمر يمثل مشكلة.