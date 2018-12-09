ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

محافظ بورسعيد: 37 مليون جنيه حصيلة مجموعات التقوية العام الماضي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ان المحافظة تواجه ظاهرة الدروس الخصوصية وتسعي لرفع نسب الحضور الى المدارس وذلك من اجل بناء شخصية الطلاب ، مؤكدًا ان الدروس الخصوصية لا تبني وطن .

جاء خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد ، الذي عقد اليوم الاحد، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ولفيف من الاجهزة التنفيذية والأمنية.

وابدي محافظ بورسعيد اعتراضه علي تواجد الطلاب بالشارع علي مدار اليوم للذهاب وانتظار المجموعات المدرسية ، مشيرًا الي انه التقى بالامس بعدد من الطلاب بحديقة الشهداء وهم يتناولون الغداء بالشارع .

واستكمل محافظ بورسعيد ان الطلاب الذين التقي بهم اكدوا ان مدرس الفصل يقوم بدوره في المدرسة ، مطالبًا اولياء الامور بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية لتعظيم دور المدرسة .

وعن حصيلة مجموعات التقوية قال "اللواء عادل الغضبان" أنه تم تحصيل ٣٧ مليون جنيهًا خلال العام الماضي ، مشيرًا الي ان هذه الاموال اذا تم توفيرها فستعود علي الأسرة بالرخاء.
loading...

ترشيحاتنا

مرجان: نرغب في إقامة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي على استاد السلام

الرئيس السيسي يغادر مقر منتدى أفريقيا 2018

بعد تقرير تدخل روسي.. فرنسا تحقق في وجود حسابات وهمية تضخم الاحتجاجات

مزورة وهاربة من العدالة.. سر الـ16 مليون دولار المطلوبة من شاكيرا

الجهاز الطبي بالأهلي يكشف موعد عودة الشناوي ومعلول للمران

المتحدث العسكري يعلن عن توافر فرص عمل بالروبيكي.. تعرف على التفاصيل

ملثمو السترات الصفراء في فرنسا ينهبون متاجر أبل.. فيديو

الوفود العربية المشاركة في القمة الخليجية تصل الرياض.. فيديو

أكثر مطارات العالم ازدحاما في أعياد الميلاد.. مفاجأة غير متوقعة

السيسي: مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يخطف الصدارة بفضل هاتريك محمد صلاح

تعرف على شروط ترخيص التوك توك في قانون المرور الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء سابقة ومتخصصة في التجارة الدولية.. 5 معلومات عن فانيسا ليون ملكة جمال العالم2018

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

فيديو

تعرف على شروط ترخيص التوك توك في قانون المرور الجديد
تعرف على حالة الطقس والأنشطة البحرية اليوم
الرئيس السيسي يغادر مقر منتدى أفريقيا 2018
الوفود العربية المشاركة في القمة الخليجية تصل الرياض.. فيديو
السيسي: مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟