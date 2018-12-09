محافظ بورسعيد: 37 مليون جنيه حصيلة مجموعات التقوية العام الماضي

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ان المحافظة تواجه ظاهرة الدروس الخصوصية وتسعي لرفع نسب الحضور الى المدارس وذلك من اجل بناء شخصية الطلاب ، مؤكدًا ان الدروس الخصوصية لا تبني وطن .



جاء خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد ، الذي عقد اليوم الاحد، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ولفيف من الاجهزة التنفيذية والأمنية.



وابدي محافظ بورسعيد اعتراضه علي تواجد الطلاب بالشارع علي مدار اليوم للذهاب وانتظار المجموعات المدرسية ، مشيرًا الي انه التقى بالامس بعدد من الطلاب بحديقة الشهداء وهم يتناولون الغداء بالشارع .



واستكمل محافظ بورسعيد ان الطلاب الذين التقي بهم اكدوا ان مدرس الفصل يقوم بدوره في المدرسة ، مطالبًا اولياء الامور بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية لتعظيم دور المدرسة .



وعن حصيلة مجموعات التقوية قال "اللواء عادل الغضبان" أنه تم تحصيل ٣٧ مليون جنيهًا خلال العام الماضي ، مشيرًا الي ان هذه الاموال اذا تم توفيرها فستعود علي الأسرة بالرخاء.