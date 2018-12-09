حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات أبراج تقوية المحمول بالوادى الجديد

قررت نيابة الخارجة بالوادى الجديد، حبس تشكيل عصابى يضم 4 متهمين، 4 أربعة ايام على ذمة التحقيقات وذلك بعد إتهامهم بسرقة بالإكراه لمهمات من ابراج تابعة لإحدى شركات الإتصالات بمركز الخارجة بالوادى الجديد.



كانت قوة من مباحث قسم شرطة الخارجة بالوادى الجديد برئاسة الرائد محمد صابر رئيس المباحث والنقيب مصطفى عبدالباقى معاون المباحث ، قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بالإكراه لبرج 7 التابع لإحدى شركات الإتصالات بالخارجة وذلك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط .