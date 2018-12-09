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محافظات

تحرير 692 مخالفة وضبط سلع غير صالحه للاستهلاك الآدمي بقنا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:32 م
تحرير 692 مخالفة
تحرير 692 مخالفة و ضبط سلع غير صالحه للاستهلاك الآدمي بقنا
يوسف رجب
قال اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، تم تحرير 692 محضر مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار المتداولة.

وأوضح الهجان،أن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق شملت 485 مخالفة منها 323 مخالفة عدم إعلان الأسعار، 58 مخالفة سلع مجهولة المصدر وبيع بدون فواتير، 20 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة ، 11 مخالفة تجميع دقيق مخابز 14 مخالفة عدم صلاحية السلع المعروضة وتشغيل بدون ترخيص، 12 مخالفة غش وتدليس واسطوانات بوتاجاز، 47 مخالفة تجار تموينيين.

وفى مجال المخابز والمطاحن أوضح الهجان، بأن الحملات نجحت فى تحرير 207 مخالفة منها 77 عدم اعلان، 37 مخالفة عدم مطابقة المواصفات ، 29 مخالفة توقف عن العمل، 18 مخالفة تصرف وتجميع في حصص الدقيق، 22 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن، 11 مخالفة عدم اعطاء بون، 13 مخالفة نقص وزن وعدم الالتزام باستخدام ميزان حساس.

وأضاف محافظ قنا، بأن الحملات التفتيشية نجحت أيضا فى ضبط 3 طن سكر ، 2 طن و 500 كيلو أرز ، 1 طن و 750 كيلو دقيق بلدي ، 2 طن و 900 كيلو دقيق فاخر، 4 طن سماد زراعى، 13 طن علف حيوانى جميعها بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط 211 كيلو لحوم وفراخ وكبده وكفته مجمده ، 443 عبوة عصير ، 550 كيس لوليتا ، 248 قطعة بسكويت 47 بطرمان عسل نحل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
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