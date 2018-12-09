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تعرف على حالة الطقس والأنشطة البحرية اليوم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:24 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كـريـم الخـطيب
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء بدأ بالفعل ومن الطبيعي يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ما بين 20 لـ 22.

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة الأولى، أن هناك شبورة مائية على العديد من الأماكن واغلب الطرق خاصة المسطحات المائية والزراعية، مشيرا الي انه يتوقع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط في البحر الأبيض وبالتالي سيكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية.


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