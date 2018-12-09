الجهاز الطبي بالأهلي يكشف موعد عودة الشناوي ومعلول للمران

أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، علي اقتراب موعد مشاركة الثنائي علي معلول ومحمد الشناوي في المران الجماعي بعدما قطعا شوطًا كبيرًا في برنامجهما التأهيلي الذي خضعا له طيلة الفترة الماضية.



وتحدد أسبوع بشكل مبدئي لعودة الثنائي من جديد للتواجد في المران الجماعي مع الفريق.



وخاض معلول والشناوي تدريبات تأهيلية قوية خلال الفترة الأخيرة داخل ملعب التتش وتحسنت حالتهما بشكل كبير.



واشتكى معلول والشناوي من إصابة في العضلة الضامة، أبعدتهما عن التواجد في التدريبات خلال الفترة الماضية