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بين الناس

أب يناشد أهل الخير التبرع بالدم لنجله المصاب بالسرطان

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:02 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن شوقى من سكان شبرا الخيمة، في رسالة عبر خدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»، أهل الخير التبرع بالدم لنجله أحمد.

وقال الأب فى رسالته: "ابنى في تالته ثانوي عام اصيب بمرض السرطان في النخاع ويحتاج عمليه كبيره ومكلفه ولكن الدكاتره وجدوا حل مؤقت وهو نقل دم يومي ومحتاجين ١٣ شخص كل يوم للتبرع، ارجو من اهل الخير مساعدتي، وهو الآن محجوز بمستشفي معهد ناصر قسم كيماوي".

وناشد من يريد المساعدة التواصل على رقم 01222884863.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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