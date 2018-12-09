الأوروبي للاستثمار: انفتاح أفريقيا على الاستثمارات البينية انفتاح على العالم

قال وارنر هوير رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إن أفريقيا إذ تنفتح الآن على الاستثمارات البينية فهي تنفتح كذلك على العالم، موضحًا أنه بعد عقود طويلة من الحروب والكراهية في أوروبا جلسوا سويًا وفكروا في حلول سلمية للقارة.



وأضاف "هوير" في كلمته خلال منتدى أفريقيا 2018، المنعقد في شرم الشيخ، اليوم الأحد، أن نجاح الاتحاد الأوروبي يكمن في السوق المشتركة والتمتع بحرية التجارة والخدمات ما فتح لها مجالات عديدة.



وأكد رئيس البنك الأوروبي للاستثمار على أن أوروبا الآن تجني ثمار التعاون بينهم، والتجارة البينية، ويجب على أفريقيا الانفتاح على التجارة البينية.

