أورمان المنوفية: الكشف على 1409 حالات وإجراء 180 عملية جراحية بالمجان

أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية عن تنظيم قافلة طبية بالمجان لعلاج أمراض العيون بقرية ساقية أبو شعرة بمركز أشمون.



وأكد درغام، أنه تم تنظيم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون وتوقيع الكشف الطبي علي ( 1409 ) حالات طبية بالمجان من محدودى الدخل على مستوى قرى ومراكز المحافظة تنوعت حالاتهم المرضية ما بين ( مياه بيضاء – قرنية – شبكية – نظارات طبية ) تحت إشراف فريق طبي علي أعلي مستوى، مشيرًا إلي أنه تم تحديد الحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، فضلا عن تحديد موعد للعمليات الجراحية للحالات التي تطلب التدخل الجراحي.



وأضاف درغام أنه تم إجراء 180 عملية عيون للحالات المرضية المستحقة للتدخل الجراحي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري.



من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم هذه القوافل الطبية مما يعظم دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ويعزز مفهوم المشاركة المجتمعية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم.

