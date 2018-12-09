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محافظات

محافظ مطروح يتابع إنشاء لسانين بحريين بشواطئ المحافظة.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:01 م
محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع انشاء "لسانين" بحريين بشواطئ المحافظة
ايمن محمود
تابع اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح إقامة الألسنة الصناعية بشاطئ الابيض والتى تقوم هيئة حماية الشواطئ بإنشائها بهدف حماية الشواطئ من عوامل النحر.

أوضح المهندس أيمن عرفة مدير حماية الشواطئ بمطروح أنه من المقرر إقامة 5 ألسنة صناعية بطول 70 م تشكل حاجزا أمام ارتفاع الأمواج.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إقامة لسانين قبل موسم الصيف القادم والتى تم الانتهاء من 70 % من أحدهما و50% من تنفيذ اللسان الآخر.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال باقى الألسنة والانتهاء من المشروع بشاطئ الأبيض فى أبريل 2020 مع توقف الأعمال خلال موسم الصيف حفاظا على الموسم السياحي.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة المهندس تامر سعيد السكرتير العام ومحمد جابر رئيس مجلس المدينة وكافة الجهات المعنية.
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