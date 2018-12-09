عبور 63 سفينة للمجرى الملاحي لقناة السويس بحمولة 4 ملايين طن

عبرت 63 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الأحد، بحمولات بلغت 4 ملايين طن.



وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس أن 29 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونين و400 ألف طن،كان أكبرها سفينة الحاويات الدانمركية "مينيس ميرسك" بحمولة بلغت 221 ألف طن.



وضمت قافلة الجنوب 34 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و600 ألف طن، أكبرها سفينة الحاويات "ميركيوري" التابعة لهونج كونج بلغت 157 ألف طن.

