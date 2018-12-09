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السيسي: توجد فجوة فى المعايير الخاصة بالتمويل بين أوروبا وأفريقيا.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الفجوة بين أفريقيا والعالم الآخر كبيرة وضخمة، مخاطبًا المسئولين والقادة في أفريقيا والعالم، قائلا: "عايزين تسيبوها كده ولا تساعدوا معانا".

وأضاف "السيسي" خلال فعاليات منتدى أفريقيا 2018، المنعقد في شرم الشيخ، اليوم الأحد، أن العالم أصبح قرية صغيرة، والأمن والاستقرار هو استثمار، مؤكدًا "إذا لم تستقر هذه القارة ويزداد معدلات الأمن سينعكس الأمر بالسلب علينا".

وتابع: العالم كله حجز مكانه في الصناعة والتجارة وإحنا لسه مكانا في أفريقيا، والوقت عامل حاسم لابد من وضعه في الاعتبار كتحدي في أفريقيا ومصر، مضيفًا أن المسئولين عن التمويل يضعون معايير تمويل خاصة بهم، وفي أفريقيا لدينا معايير خاصة بنا.

وخاطب السيسي مسئولين التمويل قائلًا: "هل يمكنكم بناء جسر بين الفجوة التي لدينا والمعايير التي لديكم؟!، المعايير تنطبق على تقدمكم في أوروبا وآسيا، لكن لا تنطبق على تخلفنا".
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