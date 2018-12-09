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منوعات

عمال يكافحون فيضانات بغداد بطريقة طريفة.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:01 م
صدى البلد
منار نور
نشر موقع روسيا اليوم مقطع فيديو لعاملين يكافحان فيضانات غزيرة بطريقة طريفة وغريبة، وصفها البعض بالحمقاء، في حين قيل إن الحادثة وقعت خلال فيضانات تعرضت لها العاصمة بغداد.

ويظهر الفيديو عربة بلدوزر وهي تحاول إفراغ المياه التي غمرت أحد الطرقات، بحيث تقوم بنقل المياه إلى شاحنة كبيرة غير مخصصة لنقل السوائل، لتتسرب منها المياه إلى الشارع الفائض من جديد.

وتباينت التعليقات الواردة على المقطع الغريب، إذ كتب البعض أن الحادثة لم تكن مزحة أبدا، إنما حماقة ارتكبها العمال، بينما أشار البعض الآخر إلى أن تصرفهما ربما كان بسبب إزاحة بعض العوائق لسريان المياه إلى مجاريها، ولم يكن الغرض منه التخلص من فائض المياه بأي حال من الأحوال.
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