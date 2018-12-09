منال العبسي: الكوميسا يتيح لأفريقيا الاستفادة من مصر بالتنمية المستدامة.. صور

أكدت الدكتورة منال العبسى، رئيس الأكاديمية العربية لإعداد القادة، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، أن اجتماعات "الكوميسا ٢٠١٨" التى تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، من أهم الملتقيات والتجمعات التى تشهدها القارة السمراء خاصة وأنها تجمع دول شرق وجنوب أفريقيا.



وقالت منال العبسي خلال مشاركتها اجتماعات «الكوميسا» أن القارة الأفريقية تشهد مزيدا من التطورات في شتى المجالات خاصة الاستثمارية ولذا كان من المهم أن تلتقي أفكار الاستثمار للدول المشاركة لاستخدامها أفضل الاستخدامات والتى تعود على الجميع بالخير والرخاء وتجعل من سوق الاستثمار الأفريقي سوقا قويا، بجانب العمل على إزالة أى من المعوقات التي تؤثر سلبا على الاستثمارات الأفريقية.



وألتقت رئيس اللجنة النوعية، على هامش اجتماعات «الكوميسا» عدد من الوزراء المصريين أبرزهم اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج وكذلك بعض القيادات من ممثلى الدول الأفريقية وناقشت معهم بعض الملفات التى تم طرحها خلال الاجتماعات، مشيرة إلى انه تم بحث سبل تعزيز الشراكة بين الحكومات المشاركه والقطاع الخاص والتاكيد على ازالة العقبات التى تعترض التجارة الحرة بينهم، وكذلك العمل على تمكين المرأة الأفريقية خاصة وأنها أصبحت تتولى اليوم المناصب القيادية في الدول والعمل على تحمل المسئولية جنبا إلى جنب مع الرجل في شتى المجالات.



وأشارت الدكتورة منال العبسى، إلى أن التجمع سيتيح للدول الأفريقية الإستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا والبنية التحتية والعمل على تطوير حركة التجارة بينهم والتغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجههم.