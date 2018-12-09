السفارة الأمريكية: سنعمل لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي

أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة ان العنف القائم على نوع الجنس لا يؤدي إلى تقويض السلامة والكرامة والحالة الصحية العامة لملايين الأفراد الذين يتعرضون لها فقط؛ وإنما أيضا تؤدي الى تقويض الاستقرار الاقتصادي والتنمية وأمن الدول.



وقالت السفارة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لهذا السبب تتعهد السفارة الأمريكية في القاهرة بأن تعمل على التغيير وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.



وذكرت السفارة أن العنف القائم على نوع الجنس يؤثر بشدة على قدرة الأفراد، ولا سيما النساء والفتيات، على المشاركة الكاملة في اقتصاداتهم ومجتمعاتهم وعائلاتهم والإسهام فيها.