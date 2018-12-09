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اقتصاد

هيكل: 30 مليار دولار استثمارات في البترول والطاقة بأفريقيا خلال 3 سنوات

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:57 م
أحمد هيكل
أحمد هيكل
شرم الشيخ / علياء فوزى - محمد يحيى
قال الخبر الاقتصادى أحمد هيكل، إنه من المتوقع ضخ استثمارات علي مدى ٣ سنوات مقبلة في افريقيا بقيمة تصل لـ٣٠ مليار دولار بقطاع البترول والبنية التحتية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" علي هامش فاعليات منتدي إفريقيا ٢٠١٨، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المجموعة التى يديرها تدرك جيدا الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة رغم تأثر المواطنين لكن هناك يقينا بانها تضع مصر علي الطريق الصحيح .

وأوضح هيكل أن حجم الاستثمارات الراهنة بإفريقيا تبلغ ٦٥٠ مليون دولار بإجمالي ٣٦ شركة.

وذكر "هيكل" أن مجموعته الاستثمارية بصدد الانتهاء من الشركة المصرية للتكرير وبدأ العمل بحلول يونيو المقبل ودعم القطاع البترولي.

وأشار إلي أن الاهتمام بالاستثمار في افريقيا أحد الخطوات للقضاء علي الهجرة غير الشرعية.
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