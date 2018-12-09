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حوادث

إحالة دعوى تمكين أعضاء النادى الأهلى بالشيخ زايد للمفوضين

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوى النادى الأهلى فرع الشيخ زايد، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية المقرر انعقادها، 30 نوفمبر الماضى، بمقر النادي بالجزيرة لهيئة المفوضين.

وطالبت الدعوى ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية المقرر انعقادها، 30 نوفمبر الماضى، بمقر النادي بالجزيرة.

وطالبت بتمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها، تنفيذًا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.

وذكرت الدعوى، أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة جميع حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حقا ومركزا قانونيا أصيلا لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.

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