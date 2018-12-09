«نجيب محفوظ».. قدوة أخلاقية للكثير من الأدباء.. ترسخت الرؤية والمشاهدة داخله منذ الطفولة

يعتبر أكثر الكتاب والمثقفين ثقافة وإنسانية، وقدوة ومثال تعلم منه الكثير من الأدباء، كيف يجب أن يكون الكاتب؟ وكيف يجب أن نحترم الكتابة ونكرس حياتنا لها بعيدًا عن الصراعات السطحية والمعارك الأدبية أو السياسية، فقد كان قدوة أخلاقية في الالتزام والسمو والنبل والرقي الإنساني، إنه الكاتب الكبير "نجيب محفوظ" الذي تحل ذكرى ميلاده يوم 11 ديسمبر الجاري، الذي ترسخت داخله الرؤية والمشاهدة منذ أن كان طفلا يرقب من شرفة منزله المظاهرات ضد الاحتلال فى ميدان القاضى.





أدرك نجيب محفوظ منذ بدايته أنه نهر الإبداع والحكمة، فبدأ يرسل إبداعه زخات مطر، كلما سقطت على أرض أينعت، فكانت أول رواياته «عبث الأقدار» و«كفاح طيبة» و«رادوبيس» التى رصدت حركة المصريين فى التاريخ فى محاولة جادة لكتابة تاريخ مصر.





وبعد ذلك جاءت روايات «زقاق المدق»، و«خان الخليلى»، و«بداية ونهاية» ثم الثلاثية، لكتشف عن المرحلة الواقعية لأديب درس الفلسفة ووضع قدمه على أرض الواقع ثم حلق بالخيال ليحكي للمجتمع الحكايات، ثم جاءت ثورة يوليو 1952، الذي اعتبرت صدمة قاسية لنجيب محفوظ ، العاشق لسعد زغلول ومصطفى النحاس، الأمر الذي أوقف إبداعه لمدة سبع سنوات وهي من عام 1952 حتى 1959، إلا أن أصدر «أولاد حارتنا».





وفي تلك الرواية استسلم نجيب لغواية استعمال الحكايات الكبري من تاريخ الإنسانية في قراءة اللحظة السياسية والاجتماعية لمصر ما بعد الثورة ليطرح سؤال على رجال الثورة عن الطريق الذي يرغبون في السير فيه (طريق الفتوات أم طريق الحرافيش؟)، وأثارت الرواية ردود أفعالٍ قوية تسببت في وقف نشرها والتوجيه بعدم نشرها كاملة في مصر، رغم صدورها في 1967 عن دار الآداب اللبنانية.





وجاءت ردود الفعل القوية من التفسيرات المباشرة للرموز الدينية في الرواية، وشخصياتها أمثال: الجبلاوي، أدهم، إدريس، جبل، رفاعة، قاسم، وعرفة. وشكل موت الجبلاوي فيها صدمة عقائدية لكثير من الأطراف الدينية.



