موجز نجوم تركيا: سلجوق يونتام يكشف حقيقة مشاركته بيرين سات بطولة مسلسلها الجديد.. ومجلة عربية تعرض مليون دولار على بوراك وفهرية للحصول على صورة ابنهما الأول حصريا.. والسلطانة هيام تتواجد بالقاهرة

سلجوق يونتام يكشف حقيقة مشاركته بيرين سات بطولة مسلسلها الجديد

مجلة عربية تعرض مليون دولار على بوراك وفهرية للحصول على صورة ابنهما الأول حصريا

مريم أوزورلي تنشر صورتها وهي تضع المكياج بالقاهرة

ديلان تشيشك دنيز تحصد جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز السوشيال ميديا



هذه جولة سريعة مع مجموعة من أهم أخبار نجوم الدراما التركية الذين حققوا نجاحا كبيرا في العالم العربي، سواء على المستوى الفني أو الشخصي.



سلجوق يونتام يكشف حقيقة مشاركته بيرين سات بطولة مسلسلها الجديد

نفى الممثل التركي المعروف سلجوق يونتام أخبار مشاركته الممثلة التركية الشهيرة بيرين سات بطولة مسلسلها الجديد، من إنتاج شركة "نتفلكس".





وأكد "يونتام" في تصريحات لصحيفة حرييت أن الجميع يتصل بي ويهنئني على العمل، لكنني في الحقيقة لم أتلق أي عرض من صناع المسلسل.



من المعروف أن سلجوق يونتام سبق أن شارك بيرين سات بطولة مسلسلها الشهير "العشق الممنوع"، والذي حقق نجاحا كبيرا في تركيا ومصر والعالم العربي.



مجلة عربية تعرض مليون دولار على بوراك وفهرية للحصول على صورة ابنهما الأول حصريا

عرضت إحدى المجلات العربية مبلغ مليون دولار على الزوجين بوراك أوزجفيت وفهرية افجين من أجل الحصول على صورة طفلهما الأول حصريا على غلاف المجلة.



الثنائي التركي المعروف لم يرد بشكل نهائي على العرض، لكن مصادر مقربة منهما أكدت لجريدة حرييت أنهما لا يباليان بهذا العرض.



يذكر أن "بوراك" خطف الأنظار إليه فى عدد من الأعمال خلال السنوات الماضية، ومنها مسلسل "حريم السلطان" و"طائر النمنمة"، والذى تعرف من خلاله على زوجته فهرين أفجين.



مريم أوزورلي تنشر صورتها وهي تضع المكياج بالقاهرة

نشرت الفنانة التركية مريم أوزورلي صورة جديدة لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بدت خلالها وهي تضع بعض مستحضرات التجميل على بشرتها، أثناء تواجدها في القاهرة.



وتتواجد النجمة التركية المعروفة في العالم العربي باسم "السلطانة هيام" في العاصمة المصرية للمشاركة في تصوير فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام.



يذكر أن الفنانة التركية واحدة من أشهر نجمات تركيا، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "حريم السلطان" الذي حصد نسب مشاهدة عالية جدا في تركيا والعالم العربي.



ديلان تشيشك دنيز تحصد جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز السوشيال ميديا

حصدت الممثلة التركية ديلان تشيشك دنيز على جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز السوشيال ميديا، الذي أقيم بالعاصمة أنقره أمس.



كانت الممثلة التركية ديلان تشيشك دنيز، بطلة مسلسل "حكاية بودروم"، قد لفتت الأنظار حين شاركت في حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، مايو الماضي، كمدعوة من قبل إحدى ماركات المجوهرات الفرنسية الشهيرة.



وتعتبر ديلان تشيشك دنيز واحدة من أشهر نجمات تركيا المهتمات بأناقتهن وجمالهن، كما أن لها شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.