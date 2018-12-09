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أخبار البلد

نقيب الفلاحين: مصر تستورد تقاوي بملياري دولار سنويا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن مصر تقوم باستيراد تقاوي خضر بمبلغ ضخم يتجاوز حاجز الملياري دولار سنويا وهو ما يعني أننا لا نقوم بإنتاج التقاوى ويجب على مركز البحوث الزراعية البدء في وضع حلول للبدء في إنتاجها.

وأضاف أبو صدام، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك حربا على مصر من بعض الدول التي تقوم بإنتاج التقاوي وتصديرها إلى مصر، فهناك بعض التقاوي تكون محملة بالفيروسات والأمراض مثل فيروس تقاوي الطماطم "023" والعفن البني في البطاطس وغيرها.

وتابع نقيب عام الفلاحين، أنه يجب على الدولة التوسع في زراعة وإنتاج التقاوي وأن تحدد لها ميزانية مفتوحة؛ حتى نصل إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي من إنتاج التقاوي.
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