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اقتصاد

رئيس البنك الآسيوي: أفريقيا تحظى بإمكانيات ضخمة ويجب الاستثمار فيها

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شرم الشيخ علياء فوزي ومحمد يحيي
قال رئيس البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية جين ليكون إن القارة الإفريقية تحظى بإمكانيات ضخمة وعليها أن تعمل مع باقي القارات للاستثمار فيها. 

وأضاف ليكون - في كلمته اليوم الأحد خلال جلسة نقاشية بعنوان (القيادة القوية والالتزام الجماعي) بمنتدى أفريقيا 2018 في شرم الشيخ - أن التعاون الدولي لم يكن على المستوى المطلوب وعلى القارة الإفريقية أن تتعاون مع باقي القارات للاستثمار فيها. 

وشدد على ضرورة دعم القطاع الخاص بمزيد من التمويل؛ لإتاحة الفرصة لزيادة وجودهم في المشهد العام للدول، مؤكدًا أن القطاع العام يحظى بأهمية قصوى ولذلك ينبغي تحقيق توازن سليم بين القطاعين الخاص والعام. 

وتابع قائلا: "أن القارة الأفريقية ثرية من حيث الموارد الطبيعية كالمعادن والغابات والموارد البحرية، ولكن القارة الأفريقية اعتمدت على التجارة التقليدية والتجارة ذات الطابع الاستعماري"، مؤكدا حرصه على مساعدة البلدان الأفريقية حتى تسير على الضرب السليم. 

وأوضح ليكون أن أحد المؤشرات الخاصة بنجاح التنمية هي أن تتمكن القارة من تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عليا، مشيرا إلى أن مصر حصلت على مشروعين هما (11 محطة توليد طاقة من الألواح الفردية مما يزيد من الطاقة إلى 94 ميجاوات وتمويل مشروعات الصرف الصحي المستدامة في المناطقة الريفية)، معربا عن رغبته في القيام بمزيد من المشروعات في أفريقيا.
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