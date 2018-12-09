نجوا بأعجوبة.. إسرائيليون يخترقون مناطق فلسطينية محظورة

وقع مجموعة من الإسرائيليين في قبضة الفلسطينيين عقب دخولهم إحدى المناطق الفلسطينية والتي يمنع تواجد أي إسرائيلي بداخلها حسب الاتفاقيات الدولية، وفقا لما ذكره موقع «حدشوت» العبري.





وأفاد الموقع في تقرير نشر الجمعة، بأن الإسرائيليين دخلوا إلى المنطقة "أ" والتي تضم عدة مناطق فلسطينية خالية من المستوطنات الإسرائيلية، ويحظر تواجدهم فيها بحسب اتفاقية أوسلو الثانية.





وتحذر السلطة الإسرائيلية مواطنيها من دخول الأراضي الفلسطينية المحرمة عليهم.



