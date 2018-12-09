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أخبار العالم

نجوا بأعجوبة.. إسرائيليون يخترقون مناطق فلسطينية محظورة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
قسم الخارجي
وقع مجموعة من الإسرائيليين في قبضة الفلسطينيين عقب دخولهم إحدى المناطق الفلسطينية والتي يمنع تواجد أي إسرائيلي بداخلها حسب الاتفاقيات الدولية، وفقا لما ذكره موقع «حدشوت» العبري.

وأفاد الموقع في تقرير نشر الجمعة، بأن الإسرائيليين دخلوا إلى المنطقة "أ" والتي تضم عدة مناطق فلسطينية خالية من المستوطنات الإسرائيلية، ويحظر تواجدهم فيها بحسب اتفاقية أوسلو الثانية.

وتحذر السلطة الإسرائيلية مواطنيها من دخول الأراضي الفلسطينية المحرمة عليهم.

الجدير بالذكر أن الإسرائيليين يدخلون هذه المناطق وفقا للموقع العبري للتسوق والجلوس على المقاهي وإصلاح السيارات ولكن تواجدهم مرفوض من قبل سكان هذه المناطق ما يؤدي في الغالب إلى حوادث اعتداء ضدهم. 
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