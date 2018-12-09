عابدين: مراقبة مخالفات الطرق بالعاصمة الجديدة عن طريق الكاميرات

كشف اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه جار تنفيذ مدينة ذكية بالعاصمة الإدارية، والتى ستخصص لوزارة الداخلية والدفاع المدنى، لافتا إلى أنه من خلال تلك المدينة سوف تستطيع الوزارة مراقبة كل شيء يحدث فى العاصمة، سواء مخالفات مرور أو حوادث أو حرائق، عن طريق كاميرات المراقبة بالعاصمة كلها والتى ستكون متصلة بتلك المدينة الذكية.



وأضاف عابدين، خلال كلمته بمؤتمر "إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة" المنعقد بوزارة التخطيط، أنه سيمكن من خلال تلك المدينة أيضا إدارة شبكات البنية التحتية، فمثلا عند حدوث مشكلة فى المياه بمنطقة ما، سيتم تحديدها والتوجه لحلها على الفور، موضحا أن كل هذا يدار بمنظومة تكنولوجية قام بتنفيذها إدارة النظم والمعلومات بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات.



وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى وجود حى مخصص للسفارات بالعاصمة، ويباع سعر المتر به للسفارة الراغبة بـ 400 دولار، لافتا إلى أنه حتى الآن أبدت نحو 60 سفارة رغبتها فى شراء أراضى بـ "حى السفارات" بالعاصمة الإدارية، كما أشار اللواء ذكى عابدين إلى إمكانية أى سفارة شراء ما تريده من مساحة حتى 20 فدانا لكل بعثة دبلوماسية.