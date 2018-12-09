مدير فرع مدينة نصر: تجاوب كبير من أعضاء الأهلي مع مبادرة ١٠٠ مليون صحة

أكد العميد حسن مسعود، مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، أن العمل يسير بشكل جيد للغاية في وحدة الكشف عن أمراض «فيروس سي» والسكر والضغط، التي تعمل وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية «١٠٠ مليون صحة».



وأضاف مسعود أن وحدة العلاج الطبيعي تعمل بشكل جيد أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من الأعضاء للكشف عن «فيروس سي» والسكر والضغط والخضوع لجلسات العلاج الطبيعي، موجها شكره لكل الأطباء القائمين على الوحدتين.



وشهدت وحدة الكشف عن فيروس سي والسكر والضغط تواجد عدد كبير من أعضاء النادي يقومون بتسجيل أسمائهم من أجل إجراء الفحوصات اللازمة لهم.



وقالت الدكتورة رباب مجدي، مشرفة وحدة الكشف عن فيروس سي والسكر والضغط، إن العدد يتزايد يوميا، وأن هناك تجاوبا كبيرا من الأعضاء في الكشف عن الأمراض، مشيرة إلى أن نتيجة الكشف تظهر بعد ٢٠ دقيقة فقط.



ويشرف على وحدة الكشف عن أمراض فيروس سي والسكر والضغط الدكتورة رباب مجدي والدكتور مؤمن محمود والدكتورة سهير فاضل، ويعاونهم فريق من الممرضات.

