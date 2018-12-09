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محافظات

مؤتمر لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة الإسماعيلية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
انجي هيبة
أعلن الفنان ماهر كمال، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى أن فرع ثقافة الاسماعيلية، أنه فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن اعتبار عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، ينظم قصر ثقافة الإسماعيلية صباح غد الاثنين، المؤتمر الأول لذوى الإعاقة.

يقام المؤتمر تحت عنوان "قد التحدى" وبرعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية وذلك فى تمام الساعة العاشرة من صباح الغد بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ويشارك بالمؤتمر كل من أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى الرياضى للاعاقات الذهنية وعضو الاتحاد الدولى والفنانة داليا البحيرى والإعلامية هبة الأباصيرى مع نخبة متخصصة فى مجال الإعاقة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية العامة لتنمية قناة السويس الرئيس الشرفى للاتحاد المصرى الرياضى للاعاقات الذهنية قدم الدعم اللازم للمؤتمر والذى شمل تقديم عدد من الكراسى الكهربائية المتحركة  وكورسات علاجية وألعاب تعليمية.
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