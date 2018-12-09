برغش: إنتاج التقاوي بوابة للأمن القومي المصري

أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن إنتاج البذور والتقاوي هو بوابة الأمن القومي المصري ويجب أن تقوم الدولة بتوفير ميزانية مفتوحة على البحث العلمي لإنتاج البذور والتقاوي.





وأضاف "برغش" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه إذا اتجهت مصر لإنتاج التقاوي يجب على الجهات السيادية بالدولة أن تشرف عليها، مشيرًا إلى أنه يجب على البرلمان المصرى أن يكون له دور فعال أكثر في وضع حلول للزراعة المصرية.



