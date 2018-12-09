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أخبار البلد

برغش: إنتاج التقاوي بوابة للأمن القومي المصري

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن إنتاج البذور والتقاوي هو بوابة الأمن القومي المصري ويجب أن تقوم الدولة بتوفير ميزانية مفتوحة على البحث العلمي لإنتاج البذور والتقاوي.

وأضاف "برغش" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه إذا اتجهت مصر لإنتاج التقاوي يجب على الجهات السيادية بالدولة أن تشرف عليها، مشيرًا إلى أنه يجب على البرلمان المصرى أن يكون له دور فعال أكثر في وضع حلول للزراعة المصرية.

وتابع الفلاح الفصيح أنه يجب على وزارة الزراعة الاهتمام بالأراضي الصحراوية، فالصحراء الغربية من أحسن الأراضي في العالم لإنتاج البذور والتي تستطيع أن تقلب موازين العالم فى إنتاج البذور والتقاوي.
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