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أمير الكويت يشدد على ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
توك شو
أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في موعدها رغم الظروف التي تمر بها المنطقة يعكس حرص الجميع على استمرار مجلس التعاون ويجسد حجم إدراكهم لضرورة الاستجابة لتطلعات وطموحات أبناء المنطقة.

وقال الشيخ صباح الأحمد، خلال كلمته في افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض، اليوم "الأحد"، إنهم يدركون الأوضاع التي تعيشها المنطقة والتحديات الخطيرة التي تواجهها وتصاعد وتيرتها، الأمر الذي يدعوهم لضرورة تعزيز العمل المشترك لدعم مسيرة دول الخليج.

وأعرب عن قلقه من تنامي ظاهرة الإرهاب، مشددا على ضرورة تضافر الجهود للتصدي له.

وأكد أمير الكويت، أن استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة، متمنيا التوفيق للمشاورات الجارية في السويد.
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