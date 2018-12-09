أمير الكويت يشدد على ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب.. فيديو

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في موعدها رغم الظروف التي تمر بها المنطقة يعكس حرص الجميع على استمرار مجلس التعاون ويجسد حجم إدراكهم لضرورة الاستجابة لتطلعات وطموحات أبناء المنطقة.





وقال الشيخ صباح الأحمد، خلال كلمته في افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض، اليوم "الأحد"، إنهم يدركون الأوضاع التي تعيشها المنطقة والتحديات الخطيرة التي تواجهها وتصاعد وتيرتها، الأمر الذي يدعوهم لضرورة تعزيز العمل المشترك لدعم مسيرة دول الخليج.





وأعرب عن قلقه من تنامي ظاهرة الإرهاب، مشددا على ضرورة تضافر الجهود للتصدي له.



